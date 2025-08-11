Huit pays européens mettent en garde contre le plan israélien sur Gaza

Huit nations européennes ont condamné, dimanche, le nouveau plan de l’entité sioniste visant à prendre le contrôle de la ville de Gaza, avertissant qu’il ne ferait qu’aggraver la crise humanitaire et éloigner la perspective d’une solution à deux États.

Dans une déclaration commune, les ministres des Affaires étrangères de l’Espagne, l’Islande, l’Irlande, le Luxembourg, Malte, la Norvège, le Portugal et la Slovénie ont estimé que ce projet « ne ferait qu’aggraver la crise humanitaire et mettre davantage en danger la vie des otages ».

Ils ont également prévenu que cette opération pourrait entraîner « une mortalité inacceptable et le déplacement forcé de près d’un million de civils palestiniens », selon un communiqué du ministère espagnol des Affaires étrangères.

Pour ces huit pays, l’invasion planifiée et l’occupation de Gaza constitueraient « un obstacle majeur » à la réalisation de la solution à deux États, considérée comme la seule voie vers une paix globale, juste et durable.