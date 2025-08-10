Netanyahou nie le génocide et la famine à Gaza et accuse les médias de propager de fausses informations !

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a une nouvelle fois nié l’existence d’un génocide ou d’une famine à Gaza, rejetant toute responsabilité dans cette crise humanitaire sévère. Lors d’une conférence de presse destinée à « démentir les fausses informations » à l’encontre d’Israël, il a accusé les médias internationaux de diffuser des images « truquées » et de relayer la propagande du Hamas, qu’il tient pour responsable du blocage de l’aide humanitaire.

Netanyahou a également critiqué l’ONU pour son prétendu refus de distribuer les cargaisons d’aide entrées par le point de passage de Kerem Shalom, des accusations fermement démenties par les deux parties. Concernant l’offensive israélienne, il a confirmé la volonté d’occuper progressivement la bande de Gaza, sans préciser de calendrier, afin de « terminer le travail » et instaurer une administration civile indépendante du Hamas et de l’Autorité palestinienne. Alors que l’armée israélienne poursuit ses opérations contre ce qu’elle qualifie des derniers bastions du Hamas, la population civile subit les conséquences d’une offensive qui a fait des dizaines de milliers de morts et déplacé presque tous les habitants, plongeant Gaza dans une catastrophe humanitaire sans précédent.