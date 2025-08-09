Meurtre à l’Aouina – Mandats de dépôt contre trois jeunes impliqués

Le juge d’instruction du tribunal de première instance de Tunis a ordonné la mise en détention provisoire de trois jeunes hommes suspectés d’être liés au meurtre d’un homme retrouvé sans vie dans son appartement du quartier de l’Aouina.

L’enquête a été déclenchée après que les voisins ont remarqué des traces de sang s’écoulant sous la porte du logement et ont alerté les forces de sécurité ainsi que le parquet. À leur arrivée, les enquêteurs ont découvert le corps de la victime, présentant des blessures sur plusieurs parties du corps.

La sous-direction des affaires criminelles d’El-Gorjeni a pris en charge l’enquête et, après avoir entendu les suspects, le juge a émis des mandats de dépôt à leur encontre, en attendant le déroulement des investigations complémentaires.