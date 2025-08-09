Gaza : la Tunisie dénonce une violation flagrante du droit international par Israël

Ce samedi 9 août 2025, la Tunisie a exprimé une condamnation ferme à l’égard de l’annonce par l’occupation israélienne de son projet de réoccupation totale de la bande de Gaza, accompagné d’un plan visant à disperser la population et à la confiner dans une zone réduite.

Dans un communiqué officiel, le ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger a dénoncé une « violation flagrante » des lois et conventions internationales, y voyant une tentative de liquider la cause palestinienne, d’anéantir la volonté de résistance et de contraindre ce peuple à abandonner sa terre. Qualifiant ce projet de nouvel épisode des « crimes du régime sioniste » et de preuve manifeste de son mépris pour la communauté internationale et les valeurs humaines, Tunis a appelé les instances mondiales, en particulier le Conseil de sécurité de l’ONU, à réagir avec fermeté et à protéger le peuple palestinien face à ce qu’elle qualifie de crimes de génocide.

La Tunisie a réaffirmé son soutien total et inconditionnel aux droits légitimes et imprescriptibles des Palestiniens, y compris leur droit à l’autodétermination et à la création d’un État indépendant et souverain, avec Al-Qods Al-Charif pour capitale.