Ooredoo lance Ooredoo Privilèges Une nouvelle expérience digitale pour renforcer le pouvoir d’achat des clients

Dans le cadre de sa stratégie visant à enrichir le quotidien de ses abonnés et à soutenir leur pouvoir d’achat, Ooredoo Tunisie annonce avec fierté le lancement d’Ooredoo Privilèges, un nouveau service digital exclusif disponible dès aujourd’hui sur l’application My Ooredoo.

Développé en collaboration avec la startup tunisienne Club Privilèges, ce programme innovant offre aux clients Ooredoo un accès permanent à des réductions et avantages dans plus de 1200 enseignes et marques à travers la Tunisie. Que ce soit pour le shopping, la restauration, le bien-être, le voyage ou les loisirs, Ooredoo Privilèges apporte une valeur réelle et immédiate grâce à un processus simple en trois étapes : Choisir, Scanner et Économiser.

Grâce à son vaste réseau de partenaires, son intégration complète dans l’application My Ooredoo et son expérience 100 % digitale, Ooredoo Privilèges se veut un compagnon pratique et fiable dans le quotidien des clients, alliant simplicité, diversité et économies tangibles.

Sunil Mishra, Chief Marketing Officer de Ooredoo Tunisie, a déclaré : « Ooredoo Privilèges est bien plus qu’un programme de fidélité — c’est une passerelle vers la valeur au quotidien et une illustration de notre engagement à accompagner nos clients dans leur vie de tous les jours.

En collaborant avec une startup tunisienne, nous soutenons également l’innovation et l’entrepreneuriat, tout en offrant un service simple, digital et gratifiant dès le premier jour. »

Ooredoo Privilèges illustre une fois de plus la mission de Ooredoo : être au cœur de la vie des clients — digitalement, localement et avec sens.