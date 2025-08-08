France condamne l’extension militaire israélienne à Gaza et appelle à la paix

Le ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères a, dans un communiqué publié le 8 août 2025, fermement condamné la décision du gouvernement israélien d’étendre ses opérations militaires afin de prendre le contrôle total de la ville et, à terme, de la bande de Gaza.

Paris s’oppose catégoriquement à toute forme d’occupation et de déplacement forcé des populations locales, dénonçant ces actes comme des violations majeures du droit international. Le ministère souligne que de telles mesures ne feraient qu’enliser la situation, compromettant gravement la possibilité d’un État palestinien viable et souverain, tout en menaçant la stabilité de la région. La France rappelle que ces actions ne renforceront en rien la sécurité d’Israël ni la libération des otages détenus par le Hamas, qu’elle exhorte à relâcher immédiatement et sans condition. Insistant sur la nécessité d’un cessez-le-feu et du désarmement du Hamas, Paris réaffirme son attachement à la solution à deux États, en soulignant que l’avenir de Gaza doit s’inscrire dans ce cadre, avec un État palestinien dirigé par l’Autorité palestinienne.

Enfin, la France encourage la communauté internationale à soutenir une mission de stabilisation temporaire sous l’égide de l’ONU et invite ses partenaires à s’engager collectivement pour relancer un processus de paix durable et mettre fin à la violence.