La Ligue tunisienne des droits de l’Homme (LTDH) a tiré, mardi, la sonnette d’alarme sur ce qu’elle qualifie de “recrudescence des violations et des cas de décès suspects dans les prisons ces derniers temps”, appelant les autorités à diligenter une enquête.

Dans une déclaration, la LTDH a rappelé que son Observatoire des droits et des libertés a examiné plusieurs rapports faisant état d’une aggravation des violations et de mauvais traitements infligés aux détenus, soulignant que “ces violations sont assimilables, pour certains cas selon des témoignages, à des actes de torture”.

La Ligue a condamné ce qu’elle considère comme une atteinte aux droits humains fondamentaux des détenus des deux sexes, en particulier les mauvais traitements, les traitements humiliants ou encore le refus d’accès aux soins, alors que diverses maladies circulent dans les établissements pénitentiaires.

Elle a invité le ministère de la Justice ainsi que la Direction générale des prisons et de la rééducation à “diligenter une enquête sérieuse, indépendante et impartiale sur l’ensemble de ces crimes et à traduire les auteurs, complices ou parties prenantes devant la justice”.

La LTDH a également mis en garde contre “le recours par les autorités officielles à des politiques répressives fondées sur des textes législatifs contraires aux droits de l’Homme et aux libertés”, ajoutant que ces politiques sont à l’origine de l’aggravation du problème de la surpopulation carcérale en Tunisie.

Elle a réitéré son appel au ministère public et aux magistrats à garantir le droit des Tunisiens à la sécurité et à la liberté, en respectant strictement les conditions de détention préventive et en appliquant des peines alternatives.

La Ligue des droits de l’Homme a, en outre, rappelé aux autorités concernées “leur devoir légal et humanitaire de préserver la sécurité, la vie et l’intégrité physique des personnes détenues”.