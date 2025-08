Grêle à Kasserine : des dégâts jusqu’à 70 % sur les cultures d’oliviers et de fruits

Une violente tempête de grêle accompagnée de vents puissants a durement frappé plusieurs délégations du gouvernorat de Kasserine, causant des ravages importants dans le secteur agricole.

Selon Abbas Hajji, responsable au sein de la délégation régionale du développement agricole, plus de 4 520 hectares ont été touchés, principalement des oliveraies et des vergers. Les zones les plus affectées incluent Kasserine Sud avec près de 2 800 hectares endommagés, suivie de Kasserine Nord, Sbeitla, Foussana et Majel Bel Abbès. Les pertes, parfois supérieures à 70 %, concernent non seulement les cultures, mais aussi les équipements agricoles, comme les stations solaires utilisées pour irriguer les terres.

Des rapports détaillés ont été transmis au ministère de l’Agriculture afin d’activer des mesures d’aide en faveur des agriculteurs touchés par cette catastrophe climatique.