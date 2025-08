Vidéo choc  : un prisonnier israélien documente sa survie et la faim dans un tunnel à Gaza

Les Brigades Al-Qassam, branche armée du mouvement Hamas, ont diffusé ce samedi une vidéo montrant le soldat israélien captif Avitar David dans un état de grande faiblesse et d’amaigrissement, conséquence directe, selon elles, du blocus et du manque de nourriture dans la bande de Gaza.

On y voit le prisonnier, assis sur une natte au fond d’un tunnel, consignant sur des feuilles accrochées au mur les rares repas qu’il reçoit et tenant une sorte de journal de sa détention. Ce document filmé illustre, selon les auteurs, l’impact de la politique de siège et de privation imposée par Israël sur la population et même sur les soldats retenus à Gaza. À plusieurs reprises, le Hamas a réaffirmé sa disposition à libérer tous les otages israéliens en échange d’un cessez-le-feu, du retrait de l’armée israélienne et de la libération des prisonniers palestiniens. Pendant ce temps, l’Organisation mondiale de la santé alerte sur un risque de famine extrême, estimant que plus d’un demi-million de personnes dans l’enclave sont désormais menacées de mourir de faim.