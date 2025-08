De retour d’une mission humanitaire à Gaza, le chirurgien britannique Graeme Groom a livré un témoignage bouleversant sur la catastrophe humanitaire qui y sévit.

Il décrit des enfants contraints d’avaler de l’eau et du sel pour tromper la faim, tandis que la pénurie de nourriture et de médicaments provoquée par le blocus israélien entraîne des drames quotidiens. Selon lui, la famine n’est pas naturelle mais fabriquée, touchant aussi bien les civils que les équipes médicales, et aggravant l’état des blessés en empêchant leur guérison. Depuis le 2 mars, la fermeture totale des points de passage empêche toute aide humanitaire d’entrer, provoquant la mort de dizaines de nourrissons et portant à 162 le nombre de victimes de la malnutrition, dont 92 enfants.

Groom alerte sur les conséquences irréversibles de cette situation, notamment sur la santé et le développement des enfants, et dénonce une crise d’une ampleur catastrophique qui ne cesse de s’aggraver.