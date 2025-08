Alerte météo : le ministère de l’Agriculture appelle à la vigilance

Compte tenue des perturbations météorologiques, enregistrées au cours de cette période, le ministère de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche réitère samedi son appel à tous les centres de collecte de céréales pour prendre les précautions nécessaires afin de faire face à ces conditions climatiques instables, protéger la récolte et respecter les règles de conservation des céréales.

Le Ministère appelle les Commissariats Régionaux au Développement Agricole et les services de l’Office des céréales dans les régions à assurer un suivi des préparatifs des agents des centres de collecte concernés et à fournir l’encadrement technique nécessaire.

Le Ministère recommande également aux agriculteurs d’installer des sous-serres et de bien les sécuriser, ainsi que de prendre les mesures nécessaires pour protéger leurs bétails.

Selon les prévisions de l’INM, la situation météorologique, se caractérise par l’apparition de nuages passagers qui sont parfois denses au nord avec des pluies locales le matin, et apparition de cellules orageuses accompagnées de pluies l’après-midi dans les régions de l’Ouest pour inclure plus tard certaines régions de l’Est avec des chutes de grêles par endroits limités. Le vent soufflera de secteur Est au nord et au centre et de secteur sud, puis il sera dirigé progressivement vers le secteur Est au sud, faible à modéré. Le vent sera relativement fort près des côtes et au Sud avec des tourbillons de sables locaux, dépassant temporairement 80 km/h sous forme de rafales lors des averses orageuses. La mer sera agitée dans le golfe de Gabès et peu agitée dans le reste des côtes, puis onduleuse en fin de la journée au Nord.