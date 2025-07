Nouba et Ragouj : la réaction d’Abdelhamid Bouchnak après les propos d’une députée

Lors d’une intervention à l’Assemblée des représentants du peuple, le 29 juillet 2025, la députée Basma Hammami a vivement critiqué l’adaptation des célèbres feuilletons « Nouba » et « Ragouj » en spectacles destinés aux festivals, parlant d’une « philosophie creuse » dépourvue de message et incapable, selon elle, de susciter une véritable prise de conscience.

Ses propos ont aussitôt déclenché une vague de réactions ironiques sur les réseaux sociaux, où de nombreux internautes se sont moqués du fait que les députés se préoccupent désormais de productions artistiques à succès, alors que les priorités du pays sont ailleurs. Le réalisateur Abdelhamid Bouchnak, à l’origine de ces œuvres, a répondu avec humour en citant une phrase mettant en valeur la dimension créative et intellectuelle que représente une adaptation théâtrale, avant de rappeler que de nombreuses œuvres mondiales ont connu le même parcours. Hamza Bouchnak, pour sa part, a souligné que ce type d’initiatives contribue aussi à créer des emplois. Ce débat, jugé surréaliste par beaucoup, prend d’autant plus de relief que « Ragouj », à travers son univers fantastique et des personnages marquants comme “El Dineri”, a su séduire le public en abordant des thèmes profonds tels que la corruption et les dérives bureaucratiques.