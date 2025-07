La LTDH réclame la libération urgente de Hatem Laouini, détenu par les forces sionistes

La Ligue Tunisienne pour la défense des droits de l’Homme (LTDH) a appelé les autorités tunisiennes à assumer leurs responsabilités politiques et diplomatiques et à intervenir d’une manière urgente pour la libération de l’activiste tunisien Hatem Laouini qui participe au navire humanitaire “Handala” pour briser le blocus imposé par l’entité sioniste à Gaza.

Dans une déclaration, la LTDH a appelé à assurer la protection de Hatem Laouini et son retour au pays. Elle a dénoncé l’interception du bateau humanitaire dans les eaux internationales par les forces d’occupation sionistes, et la détention arbitraire et illégale d’un certain nombre de militants de la société civile et des droits de l’homme qui étaient à bord dans le cadre d’une mission de solidarité pacifique visant à briser le blocus imposé à la bande de Gaza.

La Ligue a appelé à la libération immédiate et inconditionnelle de tous les militants détenus et à la garantie de leur sécurité physique et psychologique, tenant les autorités d’occupation pleinement responsables de ces violations.

Elle par ailleurs exhorté les composantes de la société civile et les organisations des droits de l’homme régionales et internationales à prendre des mesures urgentes pour condamner ces violations et demander des comptes aux autorités d’occupation devant les instances judiciaires internationales.

Tout en condamnant la politique d’impunité encouragée par certaines puissances internationales complices ou silencieuses, la Ligue a rappelé que le navire fait partie de la « Flottille de la Liberté » qui transporte des militants du monde entier, notamment des parlementaires, des avocats, des journalistes, des syndicalistes et des défenseurs des droits humains et de l’environnement représentant 12 nationalités, dont la Tunisie, représentée dans ce voyage par le syndicaliste et militant politique Hatem Laouini.