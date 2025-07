Urgent  : des soldats israéliens montent à bord du Handhala, état d’alerte maximale en mer

Alors que le navire humanitaire « Handhala » approche dangereusement des côtes de Gaza dans le cadre de la Flottille de la Liberté, la tension atteint son paroxysme. Un état d’alerte a été déclenché à bord après l’apparition d’un navire non identifié, probablement israélien selon le journaliste marocain Mohamed El Bakkali, volontaire sur place.

Dans un contexte déjà explosif, une information cruciale vient de tomber : des dizaines de soldats israéliens sont en train d’inspecter le Handhala, dans une véritable démonstration de force qui met l’équipage sous une pression extrême. Ce samedi 26 juillet 2025 au soir, l’embarcation a franchi le point critique où le bateau « Madeleine » avait été intercepté, à environ 180 km de Gaza. Depuis plusieurs heures, les images radar et les déplacements du navire sont retransmis en direct sur YouTube par la Coalition, sous le regard inquiet de milliers d’internautes. Sur X, l’eurodéputée française Emma Forot a confirmé que le Handhala n’était plus qu’à une nuit de son objectif et a lancé un appel pressant à la solidarité.

La présence de drones au-dessus de l’embarcation, observée plus tôt dans la journée, et désormais l’intervention directe des forces israéliennes, annoncent une nuit décisive et extrêmement périlleuse pour cette mission partie d’Italie dans le but de briser le blocus et d’apporter un soutien symbolique aux habitants de Gaza.