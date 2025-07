Que faire en cas de coupure d’eau ? Conseils d’hygiène et d’organisation au quotidien

En cas de coupure d’eau potable, il est essentiel d’adopter rapidement des gestes simples pour préserver son hygiène et limiter les désagréments. Pour la toilette, l’utilisation de lingettes humides permet de se nettoyer efficacement sans eau. Il est aussi possible de procéder à une toilette sèche avec une serviette légèrement humidifiée et savonnée pour les zones sensibles comme les aisselles, les pieds ou les parties intimes. Le gel hydroalcoolique reste indispensable pour l’hygiène des mains, notamment après être allé aux toilettes ou avant de manipuler de la nourriture. Pour les cheveux, un shampoing sec peut remplacer un lavage classique.

L’hygiène bucco-dentaire ne doit pas être négligée : il suffit de mouiller légèrement la brosse à dents avec de l’eau en bouteille pour se brosser les dents, et un bain de bouche sans rinçage permet de compléter le nettoyage en cas de pénurie prolongée.

En cuisine, il faut être vigilant. Les surfaces de préparation doivent être nettoyées avec des lingettes antibactériennes ou des sprays désinfectants sans rinçage. La vaisselle peut être essuyée avec du vinaigre blanc ou de l’alcool ménager si le lavage à l’eau est impossible, sinon il est plus pratique d’utiliser de la vaisselle jetable. Il est également préférable de privilégier les aliments qui ne nécessitent pas de lavage, ou de les rincer avec de l’eau en bouteille pour éviter les risques sanitaires.

Pour s’hydrater correctement, il faut boire régulièrement de l’eau en bouteille et éviter les boissons qui déshydratent comme l’alcool ou le café en excès. Si les réserves diminuent, certaines pastilles de purification peuvent rendre une eau douteuse potable, à condition de suivre les instructions. L’eau stockée dans des contenants propres doit être protégée de la chaleur et de la lumière pour éviter la prolifération bactérienne.

Les toilettes peuvent être utilisées en versant directement de l’eau récupérée, comme de l’eau de pluie ou de rinçage, dans la cuvette pour remplacer la chasse. Un peu de bicarbonate de soude peut également limiter les odeurs. Il est conseillé d’aérer régulièrement les pièces d’eau pour maintenir une atmosphère saine.

De manière générale, il est toujours judicieux d’anticiper en conservant une réserve d’eau et en disposant de produits de nettoyage sans rinçage. En réduisant la production de déchets et en étant attentif à la propreté des lieux de vie, il est possible de traverser une période de coupure d’eau sans compromettre son hygiène ni sa santé. Les animaux domestiques doivent également disposer d’une eau propre, stockée à l’avance ou prélevée de réserves sûres.