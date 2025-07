Le ministère de l’Enseignement supérieur annonce le calendrier de l’année universitaire 2025 / 2026

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a annoncé le calendrier de l’année universitaire 2025-2026, dans une circulaire adressée aux directeurs et doyens des établissements publics et privés d’enseignement supérieur.

L’année universitaire 2025/2026 commencera le vendredi 12 septembre 2025 dans toutes les institutions d’enseignement supérieur et de recherche relevant du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, ainsi que dans les établissements sous double tutelle, à l’exception des instituts préparatoires aux études d’ingénierie, des écoles et instituts de formation en ingénierie, de l’École nationale d’architecture et d’urbanisme de Tunis, des facultés de médecine, de médecine dentaire et de pharmacie, de l’École nationale de médecine vétérinaire de Sidi Thabet, ainsi que des instituts supérieurs d’études technologiques, où les cours commenceront le mardi 2 septembre 2025.

Le ministère a précisé que l’année universitaire comptera au moins 28 semaines de cours, sans compter les vacances universitaires et les périodes d’examens, à l’exception des domaines de formation soumis à des textes juridiques spécifiques.

Selon le texte de la circulaire, les enseignants universitaires restent à la disposition des établissements universitaires pour évaluer les résultats de fin d’année universitaire, assurer le bon déroulement des examens, des concours et des corrections.

Le ministère a également mentionné dans la circulaire les périodes de vacances et d’interruption des cours, en plus des fêtes nationales et religieuses :

les vacances d’hiver débuteront le samedi 20 décembre 2025 après la fin des cours, et se poursuivront jusqu’au dimanche 4 janvier 2026 inclus.

les vacances de printemps auront lieu du samedi 14 mars 2026, après la fin des cours, jusqu’au dimanche 29 mars 2026 inclus