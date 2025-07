Anniversaire de Lamine Yamal : un anneau luxueux pour son père et un bijou à 340 000 euros pour lui

À l’occasion de son 18e anniversaire, Lamine Yamal, la jeune pépite du FC Barcelone, a organisé une somptueuse fête en Espagne réunissant près de 200 invités, parmi lesquels de nombreuses célébrités et influenceurs.

Lors de cette soirée, l’international espagnol a ému les présents en offrant à son père, Mounir Nasraoui, un luxueux anneau en signe de gratitude, un geste largement salué sur les réseaux sociaux. Quelques jours auparavant, Yamal avait lui-même reçu un cadeau exceptionnel : une chaîne en or et diamants, estimée à plus de 340 000 euros, offerte par le chanteur dominicain El Alfa.

Ce bijou personnalisé, conçu par la maison Tagia Diamonds à New York, illustre la reconnaissance et l’admiration dont bénéficie Yamal, qui s’impose déjà comme une icône du football mondial et un phénomène médiatique incontournable.