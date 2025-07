Lutte contre la contrebande : saisies d’une valeur de 115,7 millions de dinars en Tunisie

Les unités de la garde douanière opérant dans plusieurs gouvernorats du pays, notamment à Tunis, Jendouba, Sousse, Gafsa, Médenine et Sfax, ont réussi à saisir des marchandises de contrebande d’une valeur totale estimée à 115,7 millions de dinars, hors valeur des moyens de transport, selon un communiqué de la Douane.

Parmi les saisies les plus significatives figurent plus de 50 kg de substances narcotiques, évalués à près de 15 millions de dinars. Les agents ont également intercepté des quantités de cigarettes de contrebande, des sommes d’argent en devises et en dinars tunisiens, ainsi que de l’or, du corail, des vêtements prêts-à-porter, des pièces détachées automobiles, des fruits secs, des denrées alimentaires, des téléphones portables et divers équipements électroniques introduits illégalement sur le territoire.