Dans le cadre du développement de son activité, La Banque de Tunisie et des Emirats « BTE » cherche à renforcer son capital humain par le recrutement d’un Directeur Central des Systèmes d’Information expérimenté dans le secteur bancaire ;

Profil recherché et Niveau d’études :

Niveau d’étude minimum : Diplôme d’Ingénieur en Informatique. Un Master en Systèmes d’Information, Informatique, ou domaine similaire sera un plus.

Expérience de plus de 10 ans dans la gestion des systèmes d’information et des projets bancaires, avec au moins 5 ans dans une fonction de direction.

Expérience avérée dans l’innovation numérique et l’intégration de nouvelles technologies dans un environnement bancaire.

Des certifications en gestion de projets numériques (PMI, Agile, Scrum, ITIL,…) et en cybersécurité (CISSP, CISM,..) sont fortement souhaitées.

Connaissance approfondie des néo-banques, des fintechs, et des plateformes de services financiers numériques.

Compétences Requises :

Maîtrise des technologies avancées, telles que l’IA, le cloud computing, la blockchain, et la virtualisation des services.

Expertise en cybersécurité, particulièrement dans les environnements de néo-banque et de services financiers numériques.

Excellentes capacités de leadership et de gestion d’équipes multidisciplinaires.

Vision stratégique pour la transformation numérique et l’adoption de nouvelles technologies.

Sens de l’innovation et capacité à challenger les pratiques traditionnelles du secteur bancaire.

Connaissance approfondie des questions de sécurité et de protection des données.

Missions Principales :

Garantir que la banque reste à la pointe de l’innovation tout en intégrant les technologies de pointe dans ses processus bancaires et de gestion des risques ainsi que les exigences de sécurité renforcées.

Modernisation de l’Infrastructure Technologique

Optimiser les processus et l’efficacité opérationnelle à travers la technologie.

Renforcement de la sécurité de système d’information : Mettre en place des solutions avancées de cybersécurité, notamment avec des nouveaux outils pour prévenir les cyberattaques et garantir la sécurité des données,

Assurer la sécurité des opérations et la protection des données.

Innovation des services financiers : Développer des services bancaires numériques pour aligner la banque avec ses objectifs stratégiques en matière de transformation digitale.

Promouvoir des solutions bancaires innovantes et répondre aux exigences du marché

Développer et mettre en œuvre la stratégie numérique et IT de la banque.

Ce poste vous intéresse, merci de postuler et d’envoyer vos CVs + Lettre de motivation + Justificatifs, sur l’adresse électronique suivante : recrutement@bte.com.tn; en mentionnant « Recrutement Directeur Central des Systèmes d’Information », « votre nom et prénom » dans l’objet du mail.

Seules les candidatures envoyées par email seront prises en compte.

l’appel à candidatures est ouvert le 14 juillet 2025 et sera clôturé le 31 juillet 2025.