Bilan tragique à Gaza : plus de 57 000 morts et 136 000 blessés depuis octobre 2023

Des sources médicales ont rapporté que 17 Palestiniens sont tombés en martyr à la suite des bombardements de l’entité sioniste en cours sur des zones de la bande de Gaza depuis l’aube de mercredi, selon l’Agence de presse palestinienne WAFA.

Depuis le 7 octobre 2023, les forces d’occupation sionistes déclarent une guerre sans pitié contre la bande de Gaza, faisant 57 575 martyrs, dont une majorité d’enfants et de femmes, et 136 879 blessés. Ce bilan est en effet préliminaire, plusieurs victimes étant encore sous les décombres et dans les rues, inaccessibles aux ambulances et aux secours.