Prévisions météo en Tunisie : orages localisés et vents de sable ce samedi nuit

Selon le dernier bulletin de l’Institut National de la Météorologie, le temps durant la nuit du samedi sera marqué par l’apparition de cellules orageuses localisées accompagnées de pluies éparses sur le nord et le centre-ouest du pays, avant un retour à un ciel généralement peu nuageux sur l’ensemble des régions.

Les vents souffleront de secteur est, relativement forts sur le sud avec des phénomènes de sable locaux, et faibles à modérés ailleurs. La mer sera calme à légèrement agitée. Les températures nocturnes oscilleront entre 25 et 29°C dans le nord, le centre et le sud-est, et atteindront entre 30 et 33°C dans les autres régions.