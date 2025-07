Le Président de la République, Kaïs Saïed, a reçu ce mercredi 2 juillet au Palais de Carthage la Cheffe du gouvernement, Sarah Zaâfrani Zenzri, afin d’évaluer sa participation à la 4e Conférence internationale sur le financement du développement, tenue à Séville, en Espagne.

Le Chef de l’État s’est dit satisfait de cette participation, soulignant que la voix de la Tunisie s’affirme de plus en plus sur la scène internationale. Il a réitéré l’engagement du pays à s’appuyer sur ses propres ressources, tout en privilégiant une coopération fondée sur l’égalité entre partenaires et en diversifiant les alliances dans le respect de la souveraineté nationale.

Par ailleurs, Kaïs Saïed a ordonné la restructuration de plusieurs institutions publiques jugées trop lourdes pour les finances de l’État, appelant à des solutions radicales, endogènes et durables pour chaque secteur. Il a également insisté sur l’importance de remplacer les responsables défaillants par des chômeurs de longue durée, en dépit de leur manque d’expérience, estimant que leur volonté et leur intégrité sont des atouts cruciaux pour bâtir un État juste et transparent.

Enfin, le Président a assuré que les efforts se poursuivent sans relâche, jour et nuit, pour répondre aux attentes du peuple tunisien, affirmant que le véritable patriote est celui qui ne recule pas devant les défis, qu’ils soient réels ou artificiels, dans la lutte pour la libération nationale.