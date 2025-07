Tunisie : vers la création d’un hub méditerranéen de l’intelligence artificielle

Le mercredi 2 juillet 2025, une séance de travail s’est tenue entre l’Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation (APII) et la Délégation interministérielle à la Méditerranée (DIMED) du ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères, autour d’un projet ambitieux visant à créer un hub méditerranéen dédié à l’intelligence artificielle (IA).

Ce projet a pour objectif de faire de la rive sud de la Méditerranée — en particulier la Tunisie, le Maroc, l’Algérie, le Liban et l’Égypte — un acteur majeur de l’innovation numérique et des technologies de pointe. Il s’appuie sur quatre axes stratégiques : renforcer l’écosystème entrepreneurial en IA, avec un accent sur le financement et l’entrepreneuriat féminin ; transformer les innovations en solutions concrètes en rapprochant recherche appliquée et entrepreneuriat ; encourager la coopération régionale et internationale entre startups, chercheurs et institutions ; et promouvoir les talents méditerranéens sur la scène mondiale via une innovation responsable et inclusive.

La rencontre a également permis à la délégation française de découvrir les actions de l’APII, notamment son rôle clé dans le soutien aux PME, aux startups et dans la transformation numérique, soulignant ainsi l’importance de cet écosystème pour dynamiser l’innovation dans la région.