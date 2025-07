Cannabis chez les mineurs en Tunisie : une consommation multipliée par quatre depuis 2013

En Tunisie, la consommation de cannabis chez les adolescents connaît une hausse alarmante, avec un taux multiplié par quatre chez les jeunes de 15 à 17 ans entre 2013 et 2021, selon Nabil Ben Salah, représentant du ministère de la Santé.

Cette tendance préoccupante a été évoquée lors de la 22ᵉ session « Population et santé reproductive », organisée par l’Office national de la famille et de la population (ONFP). Pour y faire face, une stratégie nationale de prévention des addictions, lancée en 2021, a été mise en place autour de six axes clés : prévention, réduction des risques, traitement, réinsertion, accès aux soins et lutte contre la stigmatisation. Des structures spécialisées existent déjà, comme le Centre Amal à Djebel Oust, qui traite environ 1 300 patients par an, et de nouveaux établissements seront prochainement ouverts à Sfax et dans la région du Sahel.

Le ministère prévoit aussi de créer des unités dédiées aux adolescents dépendants au sein des centres de l’ONFP. De son côté, l’ONFP s’engage à travers une approche fondée sur l’information, l’éducation, le soutien psychologique et l’orientation vers les structures adéquates.