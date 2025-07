Travailleurs tunisiens : l’Italie lance un programme historique de 500 000 visas de travail

Face à une pénurie persistante de main-d’œuvre, l’Italie a annoncé une mesure sans précédent : l’ouverture de 500 000 visas de travail aux ressortissants non-européens sur la période 2026-2028.

Cette décision marque un tournant dans la politique migratoire du gouvernement Meloni, longtemps réputé pour sa fermeté en matière d’immigration. Confrontée à un vieillissement démographique et à un recul de la natalité, l’Italie n’a d’autre choix que d’adopter une stratégie plus pragmatique, en favorisant l’immigration légale pour soutenir des secteurs vitaux comme l’agriculture, le tourisme ou les métiers non saisonniers. Pour la Tunisie, ce dispositif représente une opportunité considérable. Avec un chômage élevé parmi les jeunes diplômés et une forte mobilité de la main-d’œuvre, de nombreux Tunisiens pourraient bénéficier de ces voies légales d’accès au marché européen. Toutefois, la réussite de ce plan dépendra de la mise en place d’accords bilatéraux solides, de programmes de formation adaptés et de garanties en matière de droits sociaux.

Ce nouveau modèle migratoire, à la fois économique et régulé, impose à la Tunisie de développer une diplomatie proactive axée sur la valorisation des compétences, le respect de la dignité des travailleurs et la promotion du retour d’expérience au service du pays.