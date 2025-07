Ons Jabeur annonce une pause pour se ressourcer : un choix plein de courage

Dans le monde exigeant du sport de haut niveau, il est rare et précieux de voir une athlète oser dire stop. C’est pourtant ce choix courageux qu’a fait Ons Jabeur, la fierté du tennis tunisien et une source d’inspiration pour des milliers de jeunes filles à travers le monde arabe.

La championne a annoncé, avec une sincérité touchante, sa décision de s’éloigner temporairement des courts professionnels. « J’ai besoin de prendre du recul, de me reposer, de retrouver cet équilibre intérieur qui m’a parfois échappé », a-t-elle confié. Des mots simples mais lourds de sens, qui révèlent la force tranquille d’une femme consciente de ses limites et résolue à mieux revenir.

Cette pause, loin d’être un abandon, est une étape nécessaire dans un parcours marqué par une pression incessante : résultats attendus, regards du public, responsabilités nationales… Les sportifs de haut niveau, souvent perçus comme des héros invincibles, sont aussi des êtres humains, sensibles et fragiles. Ils ont le droit de s’arrêter, de respirer, de se reconstruire.

Pour Ons Jabeur, ce moment de retrait est une promesse : celle d’un retour plus fort, plus déterminé, et encore plus inspirant. Car tous ceux qui la connaissent savent que son courage et sa ténacité sont immenses. Ce n’est pas une fin, mais un nouveau départ.

À travers sa décision, Ons offre un message essentiel : prendre soin de soi n’est pas un signe de faiblesse, mais un acte de sagesse. Une leçon précieuse pour le sport, pour la société, et pour toutes celles qui la regardent et rêvent à leur tour.

Nous l’attendrons, plus que jamais, prête à vibrer à nouveau au rythme de ses exploits.