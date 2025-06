Khaled Nouri préside la réunion du conseil scientifique de l’ESFSI

Le ministre de l’Intérieur Khaled Nouri a mis l’accent sur l’importance de la formation continue dans la qualification des cadres supérieurs des forces de sécurité et la consolidation de leurs compétences scientifiques.

Lors de son intervention au cours de la réunion du conseil scientifique de l’Ecole supérieure des forces de la sécurité intérieure (ESFSI), tenue mercredi, Khaled Nouri a appelé à la nécessité de poursuivre le développement et la modernisation des programmes de formation dans les différentes spécialités et ceci en adéquation avec la politique générale de l’Etat et du ministère de l’Intérieure.

Le ministre de l’Intérieur a, également, présidé la cérémonie de clôture de la 26e de la session de formation de l’ESFSI.

Il a appelé les nouveaux diplômés à mettre à contribution les connaissances fraichement acquises pour développer les méthodes du travail, améliorer la qualité des services fournis aux citoyens, lutter contre toute forme de criminalité et appliquer la loi dans le strict respect des principes des droits de l’homme et des attributs de la sécurité nationale dans ses différents aspects.

Le ministre a plaidé en faveur d’une présence effective et équilibrée des forces de sécurité, qui tient compte des besoins du citoyen et qui s’adapte à l’évolution du crime et de ses modes opératoires.

Il a insisté sur la prévention et l’anticipation ainsi que sur une parfaite coordination entre divers intervenants de manière à renforcer la confiance envers l’institution sécuritaire.