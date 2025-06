Choquant à Monastir : une femme brûle son mari vif dans son sommeil !

Un crime d’une rare violence a profondément choqué les habitants de Monastir : un homme de 37 ans a été brûlé vif dans son sommeil par son épouse. Les faits remontent au 16 juin 2025, lorsqu’un incendie s’est déclaré dans un appartement, alertant les voisins qui ont aussitôt prévenu les autorités.

À leur arrivée, les secours ont découvert la victime grièvement brûlée, qui a été transportée en urgence à l’hôpital Fattouma Bourguiba, où elle a succombé à ses blessures quelques heures plus tard. Dans un premier temps, l’épouse a tenté de faire croire à un accident causé par un court-circuit. Mais l’enquête, menée sous la direction du juge d’instruction, a rapidement permis de révéler la vérité : la femme avait prémédité son geste, achetant de l’essence la veille et profitant d’un moment où leur fils de sept ans était absent pour passer à l’acte. Elle a expliqué avoir agi après des années de maltraitance et par crainte que son mari ne s’approprie ses biens. Ce drame met en lumière une tragédie familiale sur fond de violence et de désespoir.