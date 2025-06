Al-Udeid : découvrez la plus grande base américaine au Moyen-Orient

La base aérienne d’Al-Udeid, située à plus de trente kilomètres au sud-ouest de Doha, est l’une des plus grandes et des plus stratégiques du Moyen-Orient.

Mise à la disposition des États-Unis par le Qatar en 2000, elle joue un rôle central dans les opérations militaires américaines dans la région, notamment au sein de la coalition internationale en Irak et en Syrie. Al-Udeid abrite plus de 11 000 militaires, une centaine d’avions de combat et de reconnaissance, ainsi que des installations sophistiquées, dont le plus long piste d’atterrissage du Golfe et des infrastructures souterraines ultra-protégées.

La base, dotée de vastes hangars capables d’accueillir des dizaines d’appareils, constitue un véritable pivot des opérations aériennes américaines et un immense dépôt stratégique d’armements. Sa conception unique, avec des abris dissimulés et renforcés, en fait un site difficile à cibler par d’éventuelles frappes ennemies.