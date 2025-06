Football – Coupe du Monde des Clubs : l’Espérance de Tunis se relance face au Los Angeles FC (1-0)

L’Espérance de Tunis s’est relancée dans la course pour les huitièmes de finale en battant en l’équipe américaine de Los Angeles FC (1-0), en match comptant pour la deuxième journée de la Coupe du monde des clubs de football, disputé dans la soirée de vendredi à samedi, au stade Geodis Park à A Nashville.

Battus lors de leur entrée en lice par les Brésiliens de Flamengo (0-2), les Tunisiens n’avaient pas droit à l’erreur. Face à une équipe américaine également en difficulté après une défaite contre Chelsea (0-2), les Sang et Or ont su réagir et signer une victoire capitale. Le Los Angeles FC, avec zéro point en deux matches, est d’ores et déjà éliminé.

Pour ce match décisif, l’entraîneur Maher Kanzari a remanié son onze de départ, optant pour une approche plus offensive. Il a notamment titularisé Abderrahmane Konaté au milieu, en remplacement de Chiheb Jebali, ainsi qu’Elias Mokwana, préféré au Brésilien Yan Sasse.

Contrairement à leur prestation timide face à Flamengo, les joueurs de l’Espérance ont montré plus d’allant offensif, tout en s’appuyant sur une défense solide et un Bechir Ben Saïd vigilant dans les buts. Le gardien tunisien a d’ailleurs été l’auteur d’un arrêt héroïque d’un penalty de Bouanga dans les dernières secondes du match.

La rencontre a débuté sur un rythme équilibré, mais les espérantistes se sont rapidement montrés dangereux. Dès la 4e minute, Youcef Belaïli a failli surprendre Hugo Lloris, suivi quelques minutes plus tard d’une tentative de Rodrigo Rodrigues qui a trouvé le poteau.

Les Américains ont cru ouvrir le score à la 15e minute par Bouanga, mais son but a été refusé pour hors-jeu après recours au VAR. Trois minutes plus tard, David Martinez a obligé Ben Saïd à une belle parade. L’Espérance a ensuite répliqué par Mokwana (21e), dont la tentative a été stoppée par le portier français. Martinez a bien cru marquer à nouveau à la 28e minute, mais une fois de plus, son but a été annulé pour hors-jeu.

La fin de la première période a été moins animée, l’Espérance peinant à se montrer inspirée collectivement, s’en remettant souvent aux éclairs individuels de Belaïli.

Au retour des vestiaires, l’Espérance a cru obtenir un penalty, finalement annulé après vérification vidéo. Belaïli a écopé d’un carton jaune pour simulation. Le staff technique tunisien a réagi en injectant du sang neuf avec les entrées d’Achraf Jabri et Yan Sasse. Ce dernier s’est illustré rapidement avec une occasion franche à la 65e minute, bien repoussée par Lloris.

C’est finalement Belaïli qui a délivré les siens à la 70e minute. Profitant d’un ballon repoussé par la défense américaine après une incursion de Ben Hamida, l’Algérien a placé une frappe imparable au ras du sol.

Le représentant tunisien a eu plusieurs occasions pour faire le break : Sasse à deux reprises (74e et 85e) et Guennichi, dont la tentative a trouvé la barre transversale à la 79e minute.

En toute fin de match, alors que les Tunisiens dominaient les débats, le VAR a accordé un penalty au Los Angeles FC. Mais Ben Saïd a de nouveau brillé, stoppant la tentative de Bouanga et scellant la victoire de l’Espérance.

Grâce à ce succès, l’EST revient à hauteur de Chelsea avec trois points, mais reste deuxième à la différence de buts. Flamengo, avec deux victoires, est déjà qualifié. Le ticket restant pour les quarts se jouera donc entre l’Espérance et Chelsea, lors d’un match décisif prévu le 25 juin à 2h00 (heure tunisienne).

De son côté, le Los Angeles FC quitte la compétition avec deux défaites en autant de matches et sans le moindre point.

Formation des équipes :

Espérance de Tunis : Bechir Ben Said, Mohamed Ben Ali, Yassine Meriah, Mohamed Amine Tougai, Mohamed Amine Ben Hmida, Onuche Ogbelu, Khalil Guennichi, Abderamane Konaté (Sameh Serbali 77), Elias Mokwana (Yan Sasse 62), Youcef Belaili (Jelassi 90), Silva Rodrigo (Jabri 62).

Los Angeles : Hugo Lloris, Holling (Yeboah 82), Segura, Long, Palencia, Delgado, Igor Jess, Tillman (Amaya 82), Bouanga, Giroud (Ebobisse 87), Martinez (Dirosun).

s-bak