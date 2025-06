Caravane Al-Soumoud : appel aux autorités tunisiennes pour la libération des détenus toujours retenus en Libye

La Coordination de l’action commune pour la Palestine a annoncé, ce lundi matin, la libération de plusieurs détenus parmi les participants à la “Caravane Al-Soumoud” arrêtés ces derniers jours par les autorités de l’Est libyen. Par ailleurs, des personnes initialement portées disparues ont été localisées : elles n’avaient en réalité pas été arrêtées.

Dans un communiqué officiel publié sur sa page, la coordination a précisé que les négociations se poursuivent toujours afin d’obtenir la libération des derniers membres encore détenus. Actuellement, la liste actualisée et vérifiée des personnes encore en détention comprend :

Les détenus tunisiens :

Youssef Ben Younes

Sami Ben Belkacem Rgueissi

Alaa Ben Amara

Les détenus algériens :

Zidane Elyes

Bilal Ouertani

Yasser Boulaâras

Les détenus libyens :

Abderrahmane Riad Al-Nesr

Abderrazak Salem Hammad

Le détenu soudanais :

Mohamed Nour Mohamed Ali

Par ailleurs, un autre ressortissant libyen, Adib Al-Warfali, fait actuellement l’objet de vérifications pour confirmer s’il figure ou non parmi les personnes détenues.

La coordination a exhorté toutes les familles ou personnes n’ayant plus de nouvelles de participants à la caravane à la contacter uniquement via sa page officielle, appelant à éviter toute interaction avec des sources non vérifiées, qu’elle qualifie de “manœuvres sionistes visant à semer la discorde au sein du groupe et à entraver les efforts pour briser le blocus.”

Dans un direct diffusé ce lundi matin sur Facebook, Jawaher Channa, porte-parole de la “Caravane Al-Soumoud” pour la levée du blocus sur Gaza, a lancé un appel pressant aux autorités et à la diplomatie tunisiennes, les invitant à intervenir rapidement pour obtenir la libération des détenus. Elle a également sollicité l’ensemble des acteurs, organisations et citoyens tunisiens à intensifier la pression en vue de faire avancer les négociations.

Jawaher Channa a réaffirmé que la caravane ne retournera pas en Tunisie tant que l’ensemble des détenus, qu’ils soient participants ou organisateurs, ne seront pas remis en liberté. Selon elle, toutes les démarches et promesses de libération ont, à ce jour, été épuisées, d’où la nécessité d’une mobilisation plus large.

Rappelons que la coordination avait déjà appelé, dans un précédent communiqué, l’ensemble des Tunisiens à ne pas tenter de rejoindre la caravane sur le sol libyen, que ce soit individuellement ou en groupe, sans concertation préalable avec l’organisation centrale basée en Tunisie.

La “Caravane Al-Soumoud”, qui s’inscrit dans une démarche internationale de solidarité avec Gaza, vise à briser symboliquement le blocus imposé à la population palestinienne. Les récents développements survenus en Libye ont toutefois mis en lumière les nombreuses difficultés sécuritaires et diplomatiques auxquelles font face les participants et organisateurs engagés dans cette initiative.