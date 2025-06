États-Unis : une députée démocrate et son mari assassinés lors d’une attaque ciblée

Aux États-Unis, l’État du Minnesota a été secoué par un acte de violence politique dramatique. Selon le gouverneur Tim Walz, un individu armé, déguisé en policier, a ouvert le feu samedi sur la députée démocrate Melissa Hortman, ancienne présidente de la Chambre des représentants de l’État, ainsi que sur son mari Mark, les tuant tous les deux.

Lors de cette attaque ciblée, un autre législateur, le sénateur John Hoffman, et son épouse ont également été grièvement blessés et opérés en urgence, leur état suscitant un “optimisme prudent” selon le gouverneur. Le suspect a pris la fuite à pied après avoir tiré sur les forces de l’ordre et abandonné son véhicule, à l’intérieur duquel un document contenant les noms de plusieurs élus et responsables a été découvert.

L’ancien président Donald Trump a qualifié cette fusillade d’« attaque ciblée » et a fermement condamné cet acte de violence inacceptable.