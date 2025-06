Températures maximales comprises, au courant de la nuit du jeudi, entre 20 et 24 degrés dans le nord, le centre et le sud-est, entre 25 et 29 degrés dans le reste des régions et atteignant 31 degrés dans l’extrême sud.

Ciel dégagé à peu nuageux, la nuit, sur tout le pays. Vent de secteur est relativement fort sur la zone de Serrat et sur le sud et faible à modéré ailleurs.

Mer agitée dans la zone de Serrat et peu agitée sur le reste des côtes.