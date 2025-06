Tunisie : une nuit peu nuageuse avec des températures jusqu’à 32°C

Le temps sera globalement clair à peu nuageux durant la nuit de ce lundi. Des vents souffleront du secteur nord sur le nord et le centre du pays, et du secteur est sur le sud, avec une intensité relativement forte dans les régions méridionales, mais faible à modérée ailleurs.

La mer sera agitée au nord et peu agitée le long des côtes est, selon l’Institut national de la météorologie. Les températures nocturnes varieront entre 21 et 26°C sur le nord, les zones côtières et les régions montagneuses, et entre 22 et 32°C dans le reste du pays.