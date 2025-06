Football – Mondial-2026 : une 16ème journée de la dernière chance pour la moitié des prétendants

Alors que les éliminatoires sud-américaines pour la Coupe du monde 2026 approchent de leur dénouement, les enjeux de la 16e journée, qui sera disputée ce mardi, sont cruciaux. Peu de sélections jouent leur billet direct pour le Mondial, d’autres espèrent un miracle via les barrages, tandis que les plus mal classées sont à la veille d’un adieu définitif.

L’Argentine, leader incontesté avec 34 points, n’est plus qu’à une victoire de valider officiellement sa qualification. Elle reçoit à Buenos Aires une Colombie en pleine tourmente (6e avec 21 points), dont la dynamique inquiétante menace même sa place en barrage.

L’Équateur (2e, 24 points) pourrait se qualifier dès cette journée s’il bat le Pérou à Lima. En cas de victoire, la Tri franchirait un cap historique, tandis que la séléction péruvienne, avant-dernière avec 11 points, pourrait définitivement tirer un trait sur ses espoirs si elle perd tout en jouant à domicile.

Surprise du tournoi, le Paraguay (3e, 24 points) vise une qualification directe face au Brésil (4e, 22 points) à Sao Paulo. Les hommes de Gustavo Alfaro, invaincus depuis neuf matchs, rêvent d’un retour en Coupe du monde après 16 ans d’absence. Mais la Seleçao, en difficulté, compte sur ce match pour éviter la pression des dernières journées.

À Montevideo, l’Uruguay (5e, 21 points) doit vaincre le Venezuela (7e, 18 points) pour conserver ses chances de qualification directe. Les Celestes de Marcelo Bielsa n’ont plus gagné depuis cinq matchs, tandis que les Vénézuéliens, qui ont séduit par un jeu fluide et percutant, espèrent décrocher plus qu’un simple barrage.

Le duel entre la Bolivie (9e, 14 points) et le Chili (10e, 10 points) en altitude (plus de 4000 m à El Alto) pourrait sceller le sort des deux équipes. La Roja n’a plus droit à l’erreur et doit espérer un effondrement de ses rivales directes pour rêver encore. La Bolivie, quant à elle, peut croire aux barrages si elle bat le Chili puis enchaîne contre le Brésil et la Colombie, ce qui semble une mission quasi-impossible.

En résumé, seuls l’Argentine et l’Equateur semblent en position de force pour se qualifier directement dès cette journée. Le Paraguay et le Brésil sont au coude-à-coude, l’Uruguay est sous pression, tandis que la Colombie et le Venezuela luttent pour rester dans la zone de barrage. Le Pérou, le Chili et la Bolivie jouent leurs dernières cartes.

Les matchs à venir s’annoncent décisifs pour dessiner le tableau final des représentants sud-américains au Mondial 2026.