Météo en Tunisie : orages et pluies éparses attendus ce samedi soir

Ce samedi, le temps en Tunisie est marqué par l’apparition de cellules orageuses locales accompagnées de quelques pluies éparses, principalement sur les régions ouest du pays.

Ailleurs, le ciel sera peu nuageux sur le nord et le centre, tandis qu’il restera partiellement voilé dans le sud. Les vents souffleront du secteur sud sur le nord et le centre, et du secteur est sur le sud, avec une intensité généralement faible à modérée. La mer sera peu agitée selon les prévisions de l’Institut national de la météorologie.

Côté températures, les minimales nocturnes oscilleront entre 24 et 28 degrés sur les zones côtières et les hauteurs, et entre 29 et 34 degrés dans les autres régions.