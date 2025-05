Espérance vs Stade Tunisien : ce qu’il faut savoir sur l’accès au stade pour la finale de la Coupe

À l’occasion de la finale de la Coupe de Tunisie de football opposant l’Espérance Sportive de Tunis au Stade Tunisien, prévue ce dimanche à 16h00 au stade Hammadi Agrebi de Radès, le ministère de l’Intérieur a annoncé une série de mesures organisationnelles et de circulation.

Il a notamment été décidé d’interdire la circulation et le stationnement de tous les véhicules sur la route nationale n°1 entre les carrefours Chouchah Radès et Borj El Wazir Zahra, de 12h00 à 21h00, à l’exception des détenteurs de billets. L’ouverture des portes du stade est prévue à 13h00, et les supporters sont appelés à venir tôt pour faciliter l’accès, qui sera soumis à un contrôle strict des billets. Les parkings sud sont réservés aux supporters de l’Espérance munis de billets Pelouse, Enceinte et Virage, tandis que les parkings nord sont destinés aux fans du Stade Tunisien titulaires de billets Tribune Enceinte et Virage.

Le ministère invite le public à respecter les zones de stationnement prévues et les règles du code de la route, en mettant en garde contre la conduite dangereuse et le transport illégal, et souligne que des sanctions seront appliquées en cas d’infractions.