Football-Club africain : l’appel de cœur de Raouf Aouadi

Comment un club de football aussi racé que le Club Africain de Tunis, fondé en 1920 et créé dans un contexte de colonisation. Un club portant les couleurs et l’emblème du drapeau tunisien et dont l’objectif initial était de défendre l’identité tunisienne pendant l’occupation française ait pu arriver à une situation aussi catastrophique ayant mené tout récemment à la toute récente démission collective de l’ensemble de son comité directeur ?

“Oueld ejem3eya”, Raouf Aouadi, PDG de Maxula Gestion lance ce cri du cœur :

“Chers membres et fidèles supporters du Club Africain

Supporter inconditionnel depuis toujours, j’ai vécu, comme vous tous, les joies, les peines, les espoirs et les déceptions de notre cher Club. Aujourd’hui, ce n’est pas par vanité, mais par devoir et amour profond pour nos couleurs rouge et blanc, que je souhaite partager avec vous une vision claire des conditions nécessaires à la réussite du Club Africain. Il est temps de redonner à notre institution historique, riche de gloire, de passion et d’identité, la place qui lui revient : celle d’un leader incontesté du football tunisien, africain et arabe.

Pour cela, plusieurs principes doivent guider toute nouvelle présidence :

1. Un leadership fort et professionnel

Le Club Africain a besoin à sa tête d’un Président expérimenté, reconnu pour ses résultats dans le monde de l’entreprise et des affaires, entouré d’une équipe compétente, unie, intègre et animée par une passion authentique pour le club. La réussite passe par un travail rigoureux, une gestion honnête et une vision stratégique à long terme.

2. Redressement financier durable

Il est urgent de sortir du cycle des crises financières répétées. Le futur Président devra s’engager à :

• Assainir les finances du club avec transparence et modernité.

• Renforcer la gouvernance.

• Mettre en place des sources de financement pérennes, notamment :

o Une plateforme de Crowdfunding : permettant à nos supporters de devenir acteurs du redressement du club et de renforcer le lien émotionnel et communautaire autour de notre blason.

o Un fonds d’investissement dédié au Club Africain : réunissant supporters, anciens dirigeants, membres du comité des sages, sponsors et investisseurs. Ce fonds visera à financer des projets stratégiques liés au sport et au club, avec une logique de rentabilité et d’engagement à long terme avec le club.

Ces deux leviers peuvent générer plus de 50 millions de dinars par an, tout en rapprochant le club de ses fans et partenaires économiques.

3. Formation et structuration

Le Club Africain doit redevenir un berceau de talents. Cela passe par :

• La restructuration de l’Académie et de l’École de football.

• Un investissement sérieux dans la formation.

• La promotion de jeunes joueurs issus de notre centre, pour créer une identité forte et durable sur le terrain.

4. Une ambition sportive claire

Le futur Président devra porter une ambition sportive à la hauteur de notre prestige, en construisant une équipe compétitive, encadrée par un staff technique de haut niveau, avec une stratégie cohérente à moyen et long terme.

5. Une relation renforcée avec les supporters

Club Africain, c’est avant tout sa communauté. Il faut :

• Instaurer un dialogue permanent avec les supporters.

• Créer une plateforme numérique dédiée à la communication avec les fans.

• Mettre en œuvre un programme d’inclusion, de participation et de respect de toutes les composantes du club.

Ensemble, redonnons au Club Africain sa grandeur.

Vive le Club Africain, vive nos couleurs rouge et blanc !”

Raouf Aouadi

Président Directeur Général

Maxula Gestion