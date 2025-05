Demi-finales de Coupe : choc des ambitions entre prétendants au doublé et outsiders déterminés

La Coupe de Tunisie de football entre, ce week-end, dans sa phase décisive avec les demi-finales qui proposent deux affiches alléchantes mettant le tenant du titre, le Stade Tunisien, et l’Espérance de Tunis, fraîchement sacrée championne de Tunisie, à l’épreuve de l’US Monastir et de l’US Ben Guerdane.

Au stade Ben Jannet de Monastir, les locaux comptent bien profiter de l’avantage du public et de terrain pour créer l’exploit en éliminant le Stade Tunisien et accéder ainsi à la troisième finale de Coupe de leur histoire. Après une saison remarquable conclue à la deuxième place du championnat synonyme de qualification à la Ligue des Champions, les hommes de Faouzi Benzarti espèrent poursuivre sur leur lancée en Coupe. D’autant qu’ils ont bénéficié d’un parcours favorable, jouant tous leurs matches à domicile et éliminant successivement la JS Omrane (2-1), l’AS Jelma (5-0) et le Club Africain (3-0).

Même diminuée par l’absence de Fourat Soltani, suspendu, la formation monastirienne peut s’appuyer sur une défense solide emmenée par le gardien Abdelssalem Hlaoui, peu souvent pris à défaut cette saison (11 buts seulement encaissés en Ligue 1 et 1 but en coupe). Elle pourra aussi compter sur son attaque réaliste, notamment sur Aymen Harzi et Hazem Mastouri, deuxième meilleur buteur du championnat avec 16 réalisations.

En face, le Stade Tunisien n’a pas encore dit son dernier mot. Avec l’expérience de joueurs comme Sami Hellal, Marouane Sahraoui ou Ghazi Ayadi, et l’ambition de jeunes éléments comme Sadok Kaddida ou Khalil Ayari, l’équipe de Bardo vise une 13e finale et un 8e sacre. Elle peut aussi compter sur un milieu de terrain solide composé du Rwandais Bonheur Mugisha, de l’Ivoirien Youssouf Touré et du Sénégalais Amath Ndao.

Si l’US Monastir possède la meilleure défense du championnat, la ligne arrière de l’équipe de l’entraîneur Chokri Khatoui n’a rien à lui envier en Coupe puisqu’elle a conservé ses buts intacts lors des tours précédents contre l’O.Sidi Bouzid (1-0), la JS Manouba (2-0) et l’Etoile du Sahel (1-0) à l’extérieur. Un gage de solidité qui augure d’une confrontation musclée entre les deux antagonistes.

L’autre affiche prévue dimanche au stade 7 mars de Ben Guerdane, mettra aux prises l’Espérance de Tunis, championne 2024-2025, et l’US Ben Guerdane. Si “les sang et or” ambitionnent de remporter une 16e Coupe et de réaliser le doublé avant leur départ pour la Coupe du Monde des clubs aux Etats-Unis, les “Cavaliers” rêvent de retrouver la finale, comme en 2017 (perdue face au C.Africain), et de sauver leur saison par un exploit historique.

Sous les ordres de Maher Kanzari, toujours invaincu en compétition nationale depuis sa nomination en mars dernier, l’Espérance de Tunis s’appuie sur une attaque impressionnante menée par le Brésilien Yan Sasse et l’Algérien Youcef Belaïli. Avec 13 buts inscrits en trois rencontres, après avoir écarté l’AS Kasserine (6-0), le CS Hammam-Lif (4-0) et l’ES Zarzis (3-1), la formation de Bab Souika compte la meilleure ligne offensive. Mais rien n’est joué, puisque l’US Ben Guerdane est redoutable à domicile et semble revigorée depuis l’arrivée de l’entraîneur Afouane Gharbi, en assurant son maintien en L1 et atteignant le dernier carré de la Coupe.

Malgré un tirage au sort favorable leur permettant de jouer à domicile, les joueurs de Ben Guerdane ont dû batailler pour en arriver là : deux qualifications aux tirs au but (contre le CA Bizertin et l’EGS Gafsa) et une victoire arrachée face au CS Sfaxien dans les derniers instants. Une combativité qui reflète leur force mentale, incarnée par leur meilleur buteur Iyed Belouafi (8 buts), qui portera les espoirs de tout un public pour revivre l’exploit de 2017, où l’US Ben Guerdane avait éliminé…l’Espérance en demi-finale.

A noter que les deux confrontations entre les deux clubs cette saison en championnat se sont soldées par un match nul 1-1.