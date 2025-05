Ahmed El Saka annonce son divorce après 26 ans de mariage

L’acteur égyptien Ahmed El Saka a surpris son public en annonçant officiellement sa séparation d’avec son épouse, la journaliste Maha El Saghir, après plus de 26 ans de mariage.

Dans un message publié ce mercredi sur sa page Facebook, il a précisé que la séparation dure depuis six mois et que le divorce a été officialisé il y a environ deux mois. Il a déclaré vivre actuellement pour ses enfants, son travail, ses amis proches, sa mère et sa sœur, tout en souhaitant à la mère de ses enfants réussite et protection.

Ahmed El Saka a également exprimé son souhait de ne pas s’étendre sur le sujet, concluant par une prière pour qu’elle trouve le bonheur et la paix dans sa nouvelle vie.