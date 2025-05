Travaux du RFR : déviation partielle du trafic au Bardo

Une déviation partielle du trafic routier aura lieu, à partir du 20 mai, à 06H, jusqu’à nouvel ordre, à la place du Bardo au niveau de la route nationale numéro 7, la route nationale numéro 5 (Rue de l’indépendance) et l’Avenue de Bayrem Ettounsi a indiqué la Société du Réseau Ferroviaire Rapide de Tunis.

Cette déviation temporaire interviendra en raison des travaux de la ligne D du RFR et en coordination avec les services de la police de la circulation relevant du ministère de l’Intérieur

Les véhicules venant de Den Den à l’avenue de l’indépendance et de l’Avenue de bayrem Ettounsi en direction de Bardo, peuvent poursuivre et passer par l’intersection des voies ferrées du métro et des trains et de la route en face de l’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP).

Les véhicules venant de l’Avenue Taieb Mhiri, l’Avenue 20 mars, l’avenue Habib Bourguiba en direction de Khaznadar, peuvent emprunter la route vers Oued Elil puis tourner à gauche vers la zone de Den Den.

Les usagers de la route sont appelés à faire preuve de vigilance, à réduire la vitesse et à respecter le code de la route, recommande la même source.