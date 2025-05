Recensement 2024 : l’espérance de vie des femmes est plus élevée que celle des hommes

Les résultats du recensement général de la population et de l’habitat de l’année 2024 ont démontré que l’espérance de vie des femmes à la naissance est plus élevée que celle des hommes, avec un écart de 4 ans.

Selon le recensement 2024, dont les résultats ont été présentés samedi à Tunis lors d’une conférence de presse organisée par l’institut national de la statistique (INS) en présence du ministre de l’économie et de la planification Samir Abdelhafidh, la prédominance féminine, soit 50,7 pc de la population contre 49,3 pc pour les hommes, s’explique notamment par l’écart en espérance de vie entre les hommes et les femmes à la naissance (supérieure de 4 ans) et la baisse du taux de fécondité.

Concernant la répartition de la population par tranches d’âges, ces résultats ont dévoilé que les personnes en âge d’activité (de 15 à 59 ans) représentant 60,3 pc de la population totale (11.972.169)

Toutefois, cette proportion a diminué légèrement au profit de la population âgées dont la part a connu une progression significative au fil du temps: elle est passée de 6 pc en 1966 à 16,9 pc en 2024, témoignant ainsi de la baisse du taux de fécondité en Tunisie.

Une tendance similaire a été observée chez les enfants de moins de 5 ans dont la part est passée de 28 pc en 1966 à 17 pc en 2024.

Les tranches d’âge supérieures à 35 ans ont connu une augmentation, attestant de la transformation progressive de la structure démographique et la tendance vers une population plus âgée, ont révélé les données fournies par l’INS, notant que ce phénomène s’explique par l’augmentation de l’espérance de vie et l’amélioration générale des conditions de santé.