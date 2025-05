Gaza : 85 % des infrastructures d’eau et d’assainissement détruites

La situation humanitaire dans la bande de Gaza atteint un niveau critique, selon l’alerte lancée samedi par l’Autorité palestinienne de l’eau. En raison des bombardements israéliens continus, environ 85 % des infrastructures d’eau et d’assainissement du territoire ont été gravement endommagées, entraînant une baisse de 70 à 80 % de la production d’eau.

L’accès à l’eau potable est désormais extrêmement limité, avec une consommation quotidienne par habitant réduite à 3 à 5 litres, bien en deçà du seuil d’urgence recommandé par l’Organisation mondiale de la santé. La destruction des installations, combinée à la coupure d’électricité et au blocus empêchant l’entrée de carburant et de fournitures essentielles, a provoqué un quasi-effondrement des services de base. Le rejet des eaux usées dans les zones résidentielles et l’utilisation de sources d’eau salée et non potable exposent la population à de graves risques sanitaires. L’Autorité de l’eau dénonce des violations flagrantes du droit international humanitaire et appelle la communauté internationale à agir immédiatement pour faire cesser l’agression, lever le blocus, protéger les équipes techniques et soutenir les efforts d’urgence et de reconstruction.