Se marier en Tunisie devient un luxe : jusqu’à 55 000 dinars pour dire « oui » !

Le président de l’Organisation tunisienne de défense du consommateur, Lotfi Riahi, a tiré la sonnette d’alarme quant à l’augmentation vertigineuse des coûts du mariage en Tunisie, qui peuvent aujourd’hui atteindre jusqu’à 55 000 dinars, voire davantage selon les choix des futurs mariés. Dans ses déclarations aux médias les 28 et 29 avril 2025, il a détaillé les différentes dépenses incontournables liées à cette étape de la vie, devenues un véritable fardeau pour les jeunes tunisiens.

Le coût débute dès les fiançailles, avec un anneau de 6 grammes à 2 000 dinars, suivi d’un ensemble de bijoux de 14 grammes avoisinant les 6 000 dinars. À cela s’ajoutent l’ameublement du logement (15 000 dinars), les appareils électroménagers de base (5 000 dinars), ainsi que les dépenses liées aux différentes fêtes : location de salle (8 000 dinars), orchestre (4 000 dinars), soirée du henné, soirées de l’époux et de l’épouse, et repas, estimés ensemble à environ 4 000 dinars. Il ne faut pas oublier les frais de coiffure et d’esthétique (4 000 dinars), les rideaux, tapis et ustensiles de cuisine (4 000 dinars), ainsi que les confiseries pour une cinquantaine de personnes (2 000 dinars). Même les dépenses intermédiaires entre les fiançailles et le mariage, souvent liées aux traditions et aux fêtes saisonnières, peuvent coûter entre 2 000 et 3 000 dinars.

Riahi a souligné que ces estimations sont basées sur un mode de vie modéré, et qu’elles peuvent largement augmenter selon les exigences sociales et le désir d’un mariage luxueux, reflet d’un certain statut. Il a ainsi appelé les familles à coopérer et à planifier financièrement ces événements afin de ne pas alourdir la pression sur les jeunes, déjà confrontés à des défis économiques majeurs, notamment la hausse continue des prix de l’or et des biens de consommation.