SONEDE : Coupure de l’eau potable, lundi, dans des zones à Djerba

Une coupure et une perturbation de la distribution de l’eau potable seront enregistrées, demain lundi 28 avril, à partir de 8h, dans la délégation d’Ajim, les zones supérieures de la délégation de Houmet Souk et la zone d’El May dans la délégation de Midoun à l’île de Djerba, a indiqué la Société Nationale de distribution et d’exploitation des eaux (SONEDE).

Cette coupure interviendra en raison des travaux de maintenance, du réseau de distribution, programmés dans le cadre des préparatifs pour l’été 2025.

La SONEDE a indiqué que l’approvisionnement en eau reprendra progressivement, le même jour (lundi) à partir de 22h, après l’achèvement des travaux qui se poursuivront sans interruption.