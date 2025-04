Suspension des cours à Mezzouna : la ville paralysée par la colère populaire

Ce mercredi 16 avril 2025, les cours restent suspendus dans tous les établissements éducatifs de la ville de Mezzouna, dans le gouvernorat de Sidi Bouzid, à la suite du drame survenu récemment et ayant coûté la vie à trois élèves, tandis que deux autres ont été blessés après l’effondrement d’une partie du mur du lycée de la ville.

Selon Sami Khsikhssi, secrétaire général adjoint du syndicat de l’enseignement secondaire à Mezzouna, la situation demeure tendue : le centre-ville est complètement paralysé, les commerces et cafés sont fermés, et les élèves sont absents par crainte d’un regain de protestations. Les rues portent encore les traces des pneus brûlés et des barricades érigées par les manifestants. De nouvelles manifestations ont éclaté ce matin sous le slogan : “Le droit des martyrs est un devoir”, traduisant la colère et l’indignation de toute une communauté face à ce drame évitable.