Alerte météo en Tunisie : la Protection civile appelle à la prudence

Face aux fortes perturbations météorologiques qui frappent plusieurs régions du pays, la Protection civile a lancé, ce mercredi 16 avril 2025, un appel urgent à la vigilance. Les gouvernorats du nord-ouest, du Grand Tunis, ainsi que certaines zones du centre-nord, notamment le nord de Sousse et de Kairouan, sont particulièrement concernés.

Les citoyens sont invités à éviter les berges des oueds et les zones inondables, et à ne jamais tenter de les traverser, même en cas de nécessité. Il est également recommandé aux habitants des zones basses ou vivant dans des abris précaires de se déplacer vers des lieux sûrs. La vérification des canaux d’évacuation d’eau, la sécurisation des objets exposés au vent, l’éloignement des poteaux électriques et la prudence sur les routes sont autant de mesures essentielles à adopter. La baignade est fortement déconseillée en raison des conditions maritimes dangereuses. La population est priée de suivre l’évolution de la situation via les canaux officiels et de respecter toutes les consignes de sécurité. Pour toute urgence, le numéro 198 reste accessible 24h/24.