Macron réagit à la condamnation de Marine Le Pen : “la justice en France est indépendante”

Le président français Emmanuel Macron a réagi à la condamnation de Marine Le Pen, leader de l’extrême droite, par un tribunal français, soulignant que le système judiciaire en France est “indépendant”.

Cette condamnation, rendue lundi, est liée à l’utilisation abusive de fonds européens, ce qui a conduit à une interdiction de se présenter à toute fonction publique pendant cinq ans, l’empêchant ainsi de participer à l’élection présidentielle de 2027. Macron a insisté sur le fait que “les juges doivent être protégés” et a rappelé que tous les accusés ont le droit de faire appel. Marine Le Pen et son parti, le Rassemblement national, sont accusés d’avoir détourné plus de 4 millions d’euros de fonds européens pour payer des salaires en France. Bien que la défense soutienne que ces fonds ont été utilisés de manière légale, la juge a expliqué que Le Pen avait participé activement à un système mis en place par son père pour financer des employés du parti. En plus de l’interdiction de se présenter, Le Pen a été condamnée à une peine de prison de quatre ans, dont deux avec sursis et deux sous surveillance électronique, ainsi qu’une amende de 100 000 euros.

La cour d’appel a annoncé qu’elle examinerait le recours, et une décision pourrait être prise avant l’été 2026, ouvrant ainsi la possibilité pour Le Pen de se présenter à la présidentielle de 2027 si l’appel est favorable.