Sissi : “l’Égypte continuera à soutenir la cause palestinienne”

Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a réaffirmé, ce mercredi, l’engagement de son pays à œuvrer pour la stabilisation du cessez-le-feu dans la bande de Gaza et à poursuivre la mise en œuvre des étapes restantes de l’accord conclu en janvier dernier.

Lors d’un discours prononcé à l’occasion d’une cérémonie organisée par le ministère égyptien des Affaires religieuses, il a souligné que l’Égypte continuerait à mobiliser tous ses efforts en faveur de la cause palestinienne et à soutenir les initiatives visant à rétablir la paix et la stabilité dans la région. Il a également appelé les partenaires et alliés de l’Égypte à intensifier leurs efforts pour mettre fin à l’effusion de sang.

Par ailleurs, l’Égypte et le Qatar, en collaboration avec les États-Unis, poursuivent leurs médiations pour assurer la mise en application de l’accord de cessez-le-feu entre Israël et le mouvement Hamas.