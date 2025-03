L’artiste Anouar Chaâfi a été transporté à l’hôpital universitaire de Médenine en raison d’une crise de santé.

La rédaction de “La Voix des Deux Rives” souhaite un prompt rétablissement à cet ami et artiste, et appelle les ministères de la Culture et de la Santé à faciliter son transfert à l’hôpital militaire afin qu’il puisse recevoir les soins nécessaires.

L’objectif est de l’aider à surmonter cette épreuve et à reprendre ses activités théâtrales et créatives dès que possible.